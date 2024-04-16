Al Ain - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Al Ain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:53
Al Ain - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AFC Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Hernan Crespo yönetimindeki Al Ain, kendi sahasında Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile karşı karşıya gelecek.

AL AİN - AL HİLAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazza Bin Zayed Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

AL AİN - AL HİLAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.

Al Ain, bir önceki turda toplamda 4-4 biten iki maçın sonucunda Al Nassr'ı penaltılarda 3-1 mağlup etmişti.

Al Hilal ise Al İttihad'ı iki maçın toplamında 4-0'lık skorla geçmişti.  


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