Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 200. maça çıkan ilk teknik direktör oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 23:15
Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
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Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, tarihe geçti. 

Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde 200. maça çıkan ilk teknik direktör olmayı başardı. 

Ancelotti, ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni 4 kezle en fazla kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde 114 galibiyet alarak en fazla maç kazanan teknik direktör konumunda da yer alıyor. 


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