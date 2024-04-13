UEFA duyurmuştu: Şampiyonlar Ligi'nde büyük fırsat kaçtı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon 36 takım mücadele edecek. UEFA takım sayısının artması ile ek kontenjan açıldığını duyurmuştu. Temsilcilerimizin bu sezonki performansı nedeniyle Türkiye ek kontenjandan yararlanamayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:28
UEFA duyurmuştu: Şampiyonlar Ligi'nde büyük fırsat kaçtı!
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Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım sayısı gelecek sezondan itibaren 32’den 36’ya çıkarken, yeni 4 ekibin hangi ölçütlere göre belirleneceği de UEFA tarafından açıklandı. 

Buna göre UEFA Ülkeler Sıralaması’nda beşinci durumdaki ülkenin liginden ek olarak bir takıma yer açılacak. Mevcut durumda Fransa ligi dördüncüsü Lille takımı, bu kontenjana hak kazanıyor.

EN ÇOK PUAN TOPLAYAN İKİ ÜLKE 

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Devler Ligi eleme turlarından gelecek takım sayısı da bir artırılarak ikinci bir kontenjan açılacak.

Diğer iki yeni ekip içinse bu sezonki başarı esas alınacak. UEFA Ülke Puanı’nda bu sezon en çok puanı toplayan iki ülkeden birer takıma, Devler Ligi’ne doğrudan giriş bileti verilecek.

TÜRKİYE HAKKINI KAYBETTİ

Avrupa kupalarında sezona çok iyi başlayan Türkiye, bu sıralamanın bir süre 1.’si olarak devam etmişti. Ancak önce Beşiktaş ve Adana Demirspor’un vedası, ardından Galatasaray’ın elenmesiyle sezonluk tabloda 8.’liğe kadar düşüldü ve Şampiyonlar Ligi’ne fazladan takım gönderme şansı kalmadı. 

Mevcut duruma göre Roma ve Borussia Dortmund ek kontenjanları alıyor


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