Al-Ain Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı
Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Al-Ain, Yokohoma'yı 5-1 yendi.
Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al-Ain ile Yokohoma karşı karşıya geldi. Al-Ain, Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan maçta 2-1'in rövanşında Yokohoma'yı 5-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.
Al-Ain'e galibiyeti getiren golleri 8 ve 67. dakikalarda Soufiane Rahimi, 33. dakikada penaltıdan Kaku ve 90+1 ve 90+5. dakikalarda Kodjo Laba, Yokohoma'nın golünü 40. dakikada Yan Matheus kaydetti.
Yokohoma'da William Popp 45+10. dakikada bariz gol pozisyonunu engellediği için kırmızı kart gördü.
Hernan Crespo'nun öğrencileri 2003'ten sonra 2. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
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