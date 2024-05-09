THY'den Jose Mourinho'lu reklam filmi: UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tanıttı

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni reklam filminde oynadı. Deneyimli hoca, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin tanıtımına katkıda bulundu.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:56
THY'den Jose Mourinho'lu reklam filmi: UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tanıttı
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Türk Hava Yolları, (THY) dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 finali için çektiği reklam filmini yayımladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, reklam filmi şirketin resmi sponsoru olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024 Londra Finali için çekildi.

Filmde THY'nin uçak içi hizmetlerini deneyimleyen Jose Mourinho, zorlu bir satranç müsabakasında galip geliyor. Mourinho, THY'nin "Business Class" mutfağının sunduğu yemekleri tadarken aynı zamanda canlı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izliyor.

MOURİNHO'DAN THY'YE ÖVGÜ

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir etkinliğin resmi sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu kapsamda Jose Mourinho ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu işbirliği, markamızın küresel arenadaki gücünü ve spora olan bağlılığını pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Mourinho ise THY'nin, Avrupa'nın en iyi hava yolu olduğunu her sene aldığı ödüllerle tescillediğini belirterek, "Onlarla çalışmak benim için büyük bir onur. Bu işbirliğiyle benim kazanma tutkumu ve Türk Hava Yolları'nın eşsiz hizmet anlayışını bir araya getiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


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