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Al Hilal 7 gollü maçta Manchester City'yi turnuvanın dışına itti!

Al Hilal 7 gollü maçta Manchester City'yi turnuvanın dışına itti!

1.07.2025 09:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Al Hilal 7 gollü maçta Manchester City'yi turnuvanın dışına itti!

Al Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştığı Manchester City'yi 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ve Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Orlando'nun Camping World Stadyumu'Nda oynanan maçı, Suudi Arabistan temsilcisi normal süresi 2-2 biten maçı uzatmalarda gelen goller sonrası 4-3 kazandı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Al-Hilal'in gollerini 46. dakikada Leonardo, 52. dakikada Cancelo, 94. dakikada Koulibaly ve 113. dakika da tekrardan Leonardo attı.

Manchester City'nin gollerini ise 10. dakikada Bernardo Silva, 55. dakikada Erling Haaland ve 104. dakikada Phil Foden kaydetti.

Karşılaşmanın galibi Al-Hilal, çeyrek final maçında Fluminense karşısında olacak.

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