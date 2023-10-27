Al Hilal - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:45

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:45

Suudi Arabistan Pro Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, deplasmanda Matthias Jaissle'nin ekibi Al Ahli ile karşı karşıya gelecek.

AL HİLAL - AL AHLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

AL HİLAL - AL AHLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından ve S Sport Plus ile Exxen platformlarından naklen yayımlanacak.

Al Hilal, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Khaleej'i 1-0 mağlup etmişti.

Al Ahli ise kendi evinde konuk ettiği Wehda'yı 3-1 yenmişti.