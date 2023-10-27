Al Hilal - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Al Ahli'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Suudi Arabistan Pro Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, deplasmanda Matthias Jaissle'nin ekibi Al Ahli ile karşı karşıya gelecek.
AL HİLAL - AL AHLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
AL HİLAL - AL AHLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından ve S Sport Plus ile Exxen platformlarından naklen yayımlanacak.
Al Hilal, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Khaleej'i 1-0 mağlup etmişti.
Al Ahli ise kendi evinde konuk ettiği Wehda'yı 3-1 yenmişti.
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