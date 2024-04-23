Al Hilal - Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında kendi sahasında Al Ain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
AFC Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, kendi sahasında Hernan Crespo'nun ekibi Al Ain ile karşı karşıya gelecek.
AL HİLAL - AL AİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Kingdom Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
AL HİLAL - AL AİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.
Al Ain, kendi sahasında oynanan ilk maçta Al Hilal'i 4-2 mağlup etmişti.
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