Al Hilal - Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında kendi sahasında Al Ain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:43
Al Hilal - Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AFC Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, kendi sahasında Hernan Crespo'nun ekibi Al Ain ile karşı karşıya gelecek.

AL HİLAL - AL AİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Kingdom Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

AL HİLAL - AL AİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.

Al Ain, kendi sahasında oynanan ilk maçta Al Hilal'i 4-2 mağlup etmişti.


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