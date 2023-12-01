Al Hilal - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Al Hilal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 16:25
Al Hilal - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Suudi Arabistan Pro Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, kendi sahasında Luis Castro'nun ekibi Al Nassr ile karşı karşıya gelecek.

AL HİLAL - AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?

King Fahd Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

AL HİLAL - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Al Hilal, ligde oynadığı son maçta Al Hazm deplasmanından 9-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Al Nassr ise kendi sahasında ağırladığı Al Akhdoud'u 3-0 mağlup etmişti.


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