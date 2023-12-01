Al Hilal - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Al Hilal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Suudi Arabistan Pro Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, kendi sahasında Luis Castro'nun ekibi Al Nassr ile karşı karşıya gelecek.
AL HİLAL - AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?
King Fahd Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
AL HİLAL - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Al Hilal, ligde oynadığı son maçta Al Hazm deplasmanından 9-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Al Nassr ise kendi sahasında ağırladığı Al Akhdoud'u 3-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
- Herkes Terim Fonu'nu konuşurken bir fon daha!
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- Şirketlerin asgari ücret beklentisi belli oldu!
- Merkez Konseyi görevden alındı
- O zabıtanın ifadesi ortaya çıktı