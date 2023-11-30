Cristiano Ronaldo'nun ardından bir ilki başardı: Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Manchester United karşısında 3. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. maç haftasında Galatasaray ve Manchester United, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar 2-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberliğe getirdi. Galatasaray'ın gollerini Ziyech (2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Galatasaray'ın 3. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti.
Opta verilerine göre Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo'dan (2012/13) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Manchester United’a hem iç sahada hem de deplasmanda gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.
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