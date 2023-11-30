Cristiano Ronaldo'nun ardından bir ilki başardı: Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Manchester United karşısında 3. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 08:02
Cristiano Ronaldo'nun ardından bir ilki başardı: Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi'nin 5. maç haftasında Galatasaray ve Manchester United, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. 

Sarı kırmızılılar 2-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberliğe getirdi. Galatasaray'ın gollerini Ziyech (2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Galatasaray'ın 3. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti. 

Opta verilerine göre Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo'dan (2012/13) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Manchester United’a hem iç sahada hem de deplasmanda gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.


kerem aktürkoğlu galatasaray Şampiyonlar Ligi manchester united cristiano ronaldo

İlgili Haberler

Galatasaray için Parken Stadı'nda bir final daha!

Galatasaray için Parken Stadı'nda bir final daha!
RAMS Park'ta tarihi gece! Galatasaray'dan harika geri dönüş... Galatasaray 3-3 Manchester United

RAMS Park'ta tarihi gece! Galatasaray'dan harika geri dönüş... Galatasaray 3-3 Manchester United
Galatasaray U19, Manchester United'ı devirdi

Galatasaray U19, Manchester United'ı devirdi

En Çok Okunan Haberler