Cristiano Ronaldo'nun ardından bir ilki başardı: Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 08:02

Güncelleme: 30.11.2023 - 08:19

Şampiyonlar Ligi'nin 5. maç haftasında Galatasaray ve Manchester United, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar 2-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberliğe getirdi. Galatasaray'ın gollerini Ziyech (2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Galatasaray'ın 3. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti.

Opta verilerine göre Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo'dan (2012/13) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Manchester United’a hem iç sahada hem de deplasmanda gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.