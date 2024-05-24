Al-Hilal evinde 3 puanı 3 golle aldı
Suudi Arabistan Ligi karşılaşmasında Al-Hilal ağırladığı Al-Tai'yi 3-1 yendi.
Suudi Arabistan Pro Ligi 33. hafta karşılaşmasında Al-Hilal ile Al-Tai karşı karşıya geldi. Al-Hilal konuk ettiği Al-Tai'yi 3-1 mağlup etti.
Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Salem Al-Dawsari, 44. dakikada Michael ve 60. dakikada Malcom, Al-Tai'nin golünü 64. dakikada Andrei Cordea kaydetti.
Şampiyonluğunu önceden ilan eden Al-Hilal bu galibiyetle puanını 93'e yükseltirken, Al-Tai ise 31 puanda kaldı.
Al-Hilal ligin son haftasında Al-Wehda'ya konuk olurken, Al-Tai evinde Al-Akhdoud'u konuk edecek.
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