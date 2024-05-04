Jorge Jesus'tan geleceği için açıklama!
Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, sözleşmesini değil, şampiyonluğu düşündüğünü söyledi.
Jesus, "Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve ne olacağını bilmiyorum ama şu anda sadece şampiyonluğu kazanma ihtimaline odaklanmış durumdayım. Sözleşmeyi düşünmüyorum, şampiyonluğu düşünüyorum" dedi.
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, ligin bitimine 5 hafta kala en yakın rakibi Al Nassr'ın 12 puan (83-71) önünde yer alıyor.
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