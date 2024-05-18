Jorge Jesus'un takımı 90+10'da seriyi sürdürdü!

Yayınlanma: 18.05.2024 - 09:39

Güncelleme: 18.05.2024 - 09:39

Suudi Arabistan Ligi 32. hafta maçında Al Nassr, şampiyonluğunu ilan eden Al Hilal ile karşılaştı. Al Awal Park'ta oynanan maç 1-1 sona erdi. Al Nassr'ın golü 1. dakikada Otavio'dan geldi. Al Hilal 90+10. dakikada Aleksandar Mitrovic'in penaltıdanattığı golle eşitliği yakaladı.

Al Nassr'da Otavio'nun kaydettiği golün asistini Cristiano Ronaldo yaptı. Portekizli yıldız Ronaldo, bu sezon toplamda 48 maçta forma giydi ve 48 gol, 13 asist yaptı.

Daha önce şampiyonluğunu ilan eden Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, ligdeki namağlup serisini sürdürdü. Al Nassr ise 8 maç sonra puan kaybetti.

Bu sonucun ardından Al Nassr puanını 78'e çıkardı. Al Hilal ise 90 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Al Riyadh ile oynayacak. Al Hilal ise Al Taee ile karşılaşacak.