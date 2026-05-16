Al Hilal hata yapmadı: Suudi Arabistan'da şampiyon son hafta belli olacak

16.05.2026 21:45:00
Cumhuriyet Spor
Suudi Arabistan Premier Ligi'nde 33. haftasında Al Hilal evinde Neom'u 2-0 yendi. Ligdeki şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı.

Suudi Arabistan Premier Ligi'nin 33. haftasında zirve takipçisi Al Hilal, Neom'u konuk etti. Mavi beyazlılar, Ruben Neves ve Mandash'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı.

Al Hilal puanını 81 yaptı ve Al Nassr ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI SON HAFTAYA TAŞINDI

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr ve Al Hilal arasındaki şampiyonluk yarışı 34. haftaya taşındı. 83 puanlı Al Nassr, Damac'ı konuk edecek. 81 puanlı Al Hilal ise Al Fayha ile deplasmanda karşılaşacak.

Al Nassr kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Başkent ekibi puan kaybederse ve Al Hilal 4 farklı kazanırsa şampiyon olacak.

