Al Hilal'den Cristiano Ronaldo açıklaması!
Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in başkanı Fahad bin Nafel, Portrekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya yapılan transfer teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Bin Nafel, "Evet, Ronaldo ile görüştük. Sorun para ya da prensip değildi" dedi.
Yaz aylarında çıkan "Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon Euro kazanacağı teklifi reddetti" haberiyle ilgili bir açıklama geldi. Ronaldo için Suudi Arabistan'dan resmi bir teklif yapıldığı duyuruldu.
Al-Hilal başkanı Fahad bin Nafel, Ronaldo transferi için, "Evet, Ronaldo ile görüştük. Sorun para ya da prensip değildi, Al-Hilal'in dünya yıldızlarını getirebiliyor olması şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı.
"YASAK KARARINA RAĞMEN GÖRÜŞTÜK"
Fahad ben Nafel, transferin neden olmadığı konusunda ise, "Spor Tahkim Merkezi, oyuncuları kaydetmemizi engelleyerek elimizi kolumuzu bağladı. Yasak kararına rağmen oyuncularla görüşmeyi bırakmadık ama müzakerelerin son aşamasına girmeyi yasak kaldırılana kadar bekledik" dedi.
Yaz transfer döneminde adı birçok takımla anılan Ronaldo, Manchester United'da kalmıştı. Portekizli yıldız, Erik ten Hag yönetiminde fazla forma şansı bulamazken çıktığı 8 maçta 1 gol attı.
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