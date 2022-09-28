UEFA Uluslar Ligi'nde Cristiano Ronaldo yıkıldı, Vedat Muriqi damga vurdu

28 Eylül 2022 Çarşamba, 09:56

UEFA Uluslar Ligi, oynanan 9 karşılaşma ile sona erdi. A Ligi 2'nci grupta finallere yükselen takımı belli edecek karşılaşmada İspanya, deplasmanda Portekiz'i 88'inci dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması bugün oynanan 9 karşılaşma sona erdi. Yunanistan'ın kendi sahasında Kuzey İrlanda'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golünü Fenerbahçe'nin Hull City'e kiraladığı Dimitris Pelkas kaydetti.

Bir dönem Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi de Kosova'nın Güney Kıbrıs'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Öte yandan Muriqi'nin attığı 2'nci golün asistini Galatasaray'da kiralık forma giyen Milot Rashica yaptı.

GECENİN MAÇINDA RONALDO YIKILDI

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin maçı Portekiz ile İspanya arasında oynandı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda uzun süre 0-0 devam eden mücadelede eşitliği İspanya adına Alvaro Morata bozdu. Morata 88. dakikada attığı golle Portekiz karşısında İspanya'ya galibiyeti getirdi. Portekiz'de Cristiano Ronaldo 90 dakika sahada kalırken birçok önemli fırsatı değerlendiremedi.

VEDAT MURIQI GECEYE DAMGA VURDU

Kosova'nın Güney Kıbrıs'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Vedat Muriqi 2 gol 1 asistlik performansıyla damga vurdu. Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferi Milot Rashica, Vedat Muriqi'nin attığı son golün asistini yaptı.