Cristiano Ronaldo’nun son hali şaşırttı

Uluslar Ligi'nde Çekya'yı 4-0 mağlup ederek liderliğe yükselen Portekiz Milli Takımı'nda kaleci Vaclik ile çarpışan Cristiano Ronaldo'nun yüzünde oluşan morluklar dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 07:47
Cristiano Ronaldo’nun son hali şaşırttı
Abone Ol google-news

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup’ta Çekya’yı 4 golle mağlup eden Portekiz’de kaleci Tomas Vaclik ile çarpışarak kanlar içinde yerde kalan Ronaldo takımıyla antrenmana çıktı.

Maçta Çekya kalecisi Vaclik ile kötü şekilde çarpışan ve herkesi korkutan Ronaldo sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna devam etmişti.

İDMANDA GÖRÜNTÜLENDİ

Burnunda açılma meydana gelen Portekizli aldığı darbeden sonra dün ilk kez idmanda görüntülendi.

İspanya maçının hazırlıklarına başlayan Portekiz’de takım arkadaşları ile birlikte antrenmana katılan Cristiano Ronaldo’nun yüzünden oluşan morluklar dikkat çekti.


uefa cristiano ronaldo Portekiz

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler