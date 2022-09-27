Cristiano Ronaldo’nun son hali şaşırttı
Uluslar Ligi'nde Çekya'yı 4-0 mağlup ederek liderliğe yükselen Portekiz Milli Takımı'nda kaleci Vaclik ile çarpışan Cristiano Ronaldo'nun yüzünde oluşan morluklar dikkat çekti.
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup’ta Çekya’yı 4 golle mağlup eden Portekiz’de kaleci Tomas Vaclik ile çarpışarak kanlar içinde yerde kalan Ronaldo takımıyla antrenmana çıktı.
Maçta Çekya kalecisi Vaclik ile kötü şekilde çarpışan ve herkesi korkutan Ronaldo sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna devam etmişti.
İDMANDA GÖRÜNTÜLENDİ
Burnunda açılma meydana gelen Portekizli aldığı darbeden sonra dün ilk kez idmanda görüntülendi.
İspanya maçının hazırlıklarına başlayan Portekiz’de takım arkadaşları ile birlikte antrenmana katılan Cristiano Ronaldo’nun yüzünden oluşan morluklar dikkat çekti.
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