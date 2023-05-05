Al Hilal'den Lionel Messi'ye servet değerinde sözleşme!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:02

Güncelleme: 05.05.2023 - 15:02

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Lionel Messi'yi dünya futbol tarihinin en fazla kazanan futbolcusu yapmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın haberine göre Al Hilal, Arjantinli yıldıza yıllık 363 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Messi, bu teklifi kabul etmesi halinde 3 yılda 1 milyar eurodan fazla para kazanacak.

Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'dan çok daha fazlasını kazanmaya hazırlanan Messi, Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu tutabilir.

Manchester United'dan ayrılarak Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo yıllık 200 milyon euro kazanıyor.

PSG KADRO DIŞI BIRAKTI

Paris Saint-Germain (PSG), kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi 2 hafta kadro dışı bıraktı.

Kulüpten izinsiz olarak antrenmana katılmayan ve Suudi Arabistan'a giden Messi, 2 hafta süreyle kadro dışı bırakıldı. Bu sürede antrenman ve maçlara çıkamayacak yıldız futbolcuya maaş kesintisi uygulanacak.

Ligde 7 Mayıs'taki Troyes ve 13 Mayıs'taki Ajaccio maçlarında görev yapamayacak Messi'nin, 21 Mayıs'ta oynanacak Auxerre karşılaşmasında takıma dönmesi bekleniyor.