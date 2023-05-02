Paris Saint-Germain'den şoke eden karar: Lionel Messi kadro dışı kaldı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadro dışı bıraktığı ileri sürüldü.
Paris Saint-Germain, yıldız futbolcusu Lionel Messi ile ilgili flaş bir karara imza attı.
RMC Sport'ta yer alan habere göre, kulüp yönetiminin, Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretten bir hayli rahatsız olduğu belirtildi. Bu nedenle kulübün Arjantinli yıldızı 2 hafta kadro dışı bıraktığı aktarıldı.
ADI BARCELONA İLE ANILIYORDU
Messi'nin bu süre içerisinde takımla birlikte antrenman yapmayacağı ve haftalık maaşını da alamayacağı ifade edildi.
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı başta eski takımı Barcelona olmak üzere birçok takımla anılan Messi'nin, Fransız ekibinin bu kararı sonrası yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu.
Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Arjantinli süper star, 20 gol attı ve 19 asist yaptı.
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