Al Hilal'den net galibiyet!
Al Hilal, Al Akhdoud'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Suudi Arabistan Pro Ligi ilk haftasında Al Hilal, Al Akhdoud deplasmanına konuk oldu. Al Hilal, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 39. dakikalarda Aleksandar Mitrovic ile 45. dakikada Sergej Milinkovic-Savic attı.
Bu sonucun ardından Al Hilal lige galibiyetle başladı. Jorge Jesus'un öğrencileri ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı. Al Akhdoud ise ilk haftada puan alamadı.
Al Hilal, ligde gelecek hafta sahasında Damac FC'yi ağırlayacak. Al Akhdoud ise Al Ittifak deplasmanına gidecek.
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