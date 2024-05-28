Jorge Jesus'lu Al Hilal namağlup şampiyon!

Yayınlanma: 28.05.2024 - 01:07

Güncelleme: 28.05.2024 - 01:07

Suudi Arabistan Pro Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında Al Hilal ile Al Wehda karşı karşıya geldi. Al Hilal deplasmanda Al Wehda'yı 2-1 mağlup etti.

SEZONU NAMAĞLUP TAMAMLADI

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Mohamed Kanno ve 90+2. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.

96 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, sezonu namağlup şampiyon tamamladı. Al Wehda ise 39 puanla ligi 13. sırada bitirdi.