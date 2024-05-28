Jorge Jesus'lu Al Hilal namağlup şampiyon!
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı Al Wehda'yı 2-1 mağlup etti.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında Al Hilal ile Al Wehda karşı karşıya geldi. Al Hilal deplasmanda Al Wehda'yı 2-1 mağlup etti.
SEZONU NAMAĞLUP TAMAMLADI
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Mohamed Kanno ve 90+2. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.
96 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, sezonu namağlup şampiyon tamamladı. Al Wehda ise 39 puanla ligi 13. sırada bitirdi.
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