Jorge Jesuslu Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde rekor kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:04
Jorge Jesuslu Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
Abone Ol google-news

Önceki sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, sezon başında Al-Hilal'in başına geçmesiyle Suudi ARabistan ekibinde tarih yazdı. 

JORGE JESUS REKOR KIRDI

Al-Hilal ile ligde şampiyonluğa ulaşan Jorge Jesus, takımıyla kırılması zor bir rekora da imza attı. 

Suudi ekibi Al Hilal, resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.


jorge jesus haberleri Al Hilal haberleri Suudi Arabistan haberleri rekor haberleri

İlgili Haberler

Her şey için teşekkürler çocuklar! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sonunu getiremedi!

Her şey için teşekkürler çocuklar! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sonunu getiremedi!
Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!

Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!
Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!

Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ünal Aysal desteklediği başkan adayını açıkladı!

Ünal Aysal desteklediği başkan adayını açıkladı!
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu TFF’ye şikayet etti

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu TFF’ye şikayet etti
1 aydır tedavi görüyordu: Türkan Şoray’dan iyi haber

1 aydır tedavi görüyordu: Türkan Şoray’dan iyi haber
A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!
Erzurum’da ilk kez ekildi: Faydaları saymakla bitmiyor

Erzurum’da ilk kez ekildi: Faydaları saymakla bitmiyor
Kaş Adliyesi’nde ‘tuvalet’ krizi! Bakanlıkla görüşme de çözemedi

Kaş Adliyesi’nde ‘tuvalet’ krizi! Bakanlıkla görüşme de çözemedi
Evlenmeyi hiç istemeyen 4 burç: Bu burçlar adeta evlilikten kaçıyor

Evlenmeyi hiç istemeyen 4 burç: Bu burçlar adeta evlilikten kaçıyor
Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!

Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!