Jorge Jesuslu Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!

Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:04

Güncelleme: 25.05.2024 - 10:04

Önceki sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, sezon başında Al-Hilal'in başına geçmesiyle Suudi ARabistan ekibinde tarih yazdı.

JORGE JESUS REKOR KIRDI

Al-Hilal ile ligde şampiyonluğa ulaşan Jorge Jesus, takımıyla kırılması zor bir rekora da imza attı.

Suudi ekibi Al Hilal, resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.