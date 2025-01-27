Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde: Sosyal medyadan paylaştı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak salon çalışmalarına başladığını duyurdu.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde: Sosyal medyadan paylaştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 22:14

Galatasaray'a Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den sevindirici bir haber geldi.

Galatasaray'da yaşadığı çarpraz bağ sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi, salon çalışmalarına başladı.

Mauro Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #mauro icardi #galatasaray #sakatlık

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