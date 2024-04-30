Al İttihad - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde deplasmanda Al İttihad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, deplasmanda Marcelo Daniel Gallardo'nun ekibi Al İttihad ile karşı karşıya gelecek.
AL İTTİHAD - AL HİLAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
AL İTTİHAD - AL HİLAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Al Hilal bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Al Taawoun'u 3-0 mağlup etmişti.
Al İttihad ise deplasmanda karşılaştığı Al Faisaly'yi 4-0'lık skorla geçmişti.
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