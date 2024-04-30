Al İttihad - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde deplasmanda Al İttihad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:18
Al İttihad - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, deplasmanda Marcelo Daniel Gallardo'nun ekibi Al İttihad ile karşı karşıya gelecek.

AL İTTİHAD - AL HİLAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

AL İTTİHAD - AL HİLAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Al Hilal bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Al Taawoun'u 3-0 mağlup etmişti.

Al İttihad ise deplasmanda karşılaştığı Al Faisaly'yi 4-0'lık skorla geçmişti.


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