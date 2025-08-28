Al-Musrati'nin yeni takımı belli oluyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.08.2025 13:49:00
Beşiktaş'ın Al Musrati'nin transferi için Hellas Verona ile anlaştığı ve oyuncunun imza için bugün İtalya'ya gideceği iddia edildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz gün takımdan ayrılacak isimlerle ilgili konuşmuş ve Al-Musrati'ye gelen tekliften bahsetmişti.

Serdal Adalı, Al-Musrati için gelen teklifi değerlendirdiklerini belirtirken transfer resmiyet kazanmak üzere.

AL-MUSRATI, HELLAS VERONA'YA İMZA ATIYOR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Hellas Verona, Al-Musrati transferi için Beşiktaş ve oyuncu kanadıyla anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 7 MİLYON EURO

Buna göre Hellas Verona, Al-Musrati'yi 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katıyor.

AL-MUSRATI BUGÜN İTALYA'YA GİDİYOR

Al-Musrati kendisini Serie A ekibine bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere bugün İtalya'ya gidiyor.

