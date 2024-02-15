Al Musrati'den Fenerbahçe itirafı: 'Bazı temaslar oldu ama...'

Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:29

Güncelleme: 15.02.2024 - 10:29

Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Al Musrati, siyah beyazlı takımın antrenmanı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Al Musrati'nin açıklamaları şöyle:

"Transfer dönemi bitmeden 5 gün önce hocayla konuştum ve hocadan duyduğum fikirleri beğendim ve ailemle birlikte buraya gelmeye karar verdim."

"HEDEFİM ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ŞAMPİYONLUK"

"Musrati'nin nasıl bir futbolcu olduğunu herkese göstermem gerekiyor. Hedefim en üste seviyede oynamak ve özellikle önümüzdeki sezon şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak."

"ÜZERİMDE BASKI YOK"

"İyi bir takım için paralar harcamanız gerekiyor. Şu anki hocamız gibi iyi bir hocanızın da olması gerekiypr. Bonservis bedelimle ilgili bir baskı hissetmiyorum. Saha içinde ve saha dışında sakin bir insanım bu konuyla ilgili üzerimde bir baskı yok."

"SERDAT SAATCİ BANA HER ŞEYİ ANLATTI"

"Gelmeden önce Serdar Saatci ile konuştum ve bana burayla ilgii her şeyi anlattı. Burada çok mutlu olacağımı söyledi bana. Taraftarımızdan bahseti. Burada olduğum için mutluyum."

"BURADA BAŞARILI OLMAK İÇİN HER ŞEY VAR"

"Zor bir dönemde geldiğimi biliyorum ama büyük geçmişi olan bir takımadayım. Oyuncu kalitesinin farkındayım. Burada başarılı olmak için her şey var. Harika bir hocamız da var. Zirve için elimdenizden geleni yağacağız."

"BEŞİKTAŞ'I SEÇME SEBEBİM..."

BurasI ailem gibi ve burayaı seçme sabebim de başarılı olmak ve şampiyonluklar yaşamak. Başkanla direkt temas halindeydim. Kendisi kulübü bizzat anlattı."

"ZEMİNLER DAHA İYİ OLABİLİR"

"Antrenman sahası ve tesislerimizi Portekiz'e göre biraz farklı. Zeminler belki biraz daha iyi olabilirdi."

FENERBAHÇE SORUSU

Al Musrati, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile adının anılmasının sorulması üzerine ise "Geçtiğimiz yaz bazı temaslar oldu ama Braga bu teklifleri kabul etmedi Şampiyonlar Ligi'nde oynamamı istedikleri için. Ama bu transfer döneminde gitmeme izin verdiler" yanıtını verdi.