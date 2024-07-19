Al-Musrati'den itiraf: 'O anı hiç unutmayacağım'

Yayınlanma: 19.07.2024 - 16:57

Güncelleme: 19.07.2024 - 16:57

Beşiktaş forması giyen Al-Musrati, TRT Spor'a konuştu.

Al-Musrati'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kamp dönemi harika geçiyor, herkes iyi çalışıyor. Yeni bir teknik direktörümüz var, tek amacımız lige iyi başlamak ve iyi bir sezon geçirmek. İlk maç Galatasaray ile olacak. Herkes bu maç için hazırlanıyor."

''O ANI HİÇ UNUTMAYACAĞIM''

"Kariyerimde kupa maçında Trabzonspor'a attığım gol gibi bir an hissetmedim. O an taraftarlara koştum, çılgın bir andı. Taraftarlara bir kupa armağan etmemiz gerekiyordu, biz hak ettik. O anı hiç unutmayacağım."

"ÇOK ÖZELDİ, ÇOK ÖZEL"

"Oldukça özel bir goldü. Kupa finali, son dakika... Müthiş bir andı. Duygularımı hâlâ tarif edemiyorum. Niye formayı çıkardım, niye öyle koştum... Çok özeldi, çok özel..."

"GÜZEL KATKILARI OLACAK"

"Giovanni van Bronckhorst ilk hafta bana hedeflerini ve projelerini anlattı. Çok iyi bir insan, iyi bir teknik direktör. Beşiktaş'a güzel katkıları olacak. Rangers'ı çalıştırdığı dönemde karşılaştık, o maçtan bahsettik. Hocamızın herkesten beklentisi var, Beşiktaş'a büyük şeyler katacak."

"RAFA SILVA İLE KONUŞTUK"

"Rafa Silva çok iyi bir insan, çok büyük bir oyuncu. Beşiktaş'a imza atmadan bir hafta önce konuştuk. Kulübü, taraftarları ve çalışanları sordu. Ben de harika bir atmosfer olduğunu, her şeyin mükemmel olduğunu anlattım. Rafa Silva, Beşiktaş'a çok şey verecek. Kulübün büyük bir projesi olduğunu ve iyi oyuncular geleceğini anlattım. Zaten geldikten sonra kendisi de gördü."

"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDIM"

Türkiye'den daha önce transfer teklifi aldı mı?

"Transfer için teklifler daha önce de aldım. Braga, beni göndermek istemedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp, fiyatımın yükselmesini istediler. O yüzden geçmişte teklifleri kabul etmediler."

"KEBABI VE MANGALI SEVİYORUM"

"İstanbul'da çok yer bilmiyorum. Evden dışarı pek çıkmıyorum. Kebabı ve mangalı seviyorum."

"BAŞARININ ANAHTARI BİRLİKTE OYNAMAK"

"Takımın topa sahip olmasını seven bir oyuncuyum. Takım olarak beraber oynamak önemli ve bu benim işim. Başarının anahtarı birlikte oynamak olacak. İspanya'yı beğeniyorum."

"DERBİLERDE KÖTÜ ANLAR YAŞADIM"

"Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde kötü anlar yaşadım. Mental olarak zorlandım ama güçlü kaldım. İdmanlarda bunları unutmaya çalıştım. Kötü anları kafamdan sildim ve çalışmaya devam ettim. Sonra da iyi performans sergiledim."

"MUSRATI'NİN KİM OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİM"

"Kaliteli oyuncuların bonservis bedeli pahalı olur. Bu benim için sorun değil. İnsanlara bu sezon Al Musrati'nin kim olduğunu göstereceğim. Türkiye ile Portekiz arasında fark var. Portekiz Ligi daha çok taktik üzerine ancak Türkiye Ligi ise fizik üzerine ve oyuncular çok koşuyor."

"ARKAMIZDA OLSUNLAR"

"Bu sene taraftarlarımız iyi bir takım görecek. Bize destek olsunlar. Umarım bu sezonu şampiyon olarak bitireceğiz. Taraftarlarımız arkamızda olsunlar ve desteğe devam etsinler."