Al Nassr - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Al Shabab'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:54
Al Nassr - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Suudi Arabistan Pro Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Castro yönetimindeki Al Nassr, kendi sahasında Marcel Keizer'in ekibi Al Shabab ile karşılaşacak.

AL NASSR - AL SHABAB MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Awal Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

AL NASSR - AL SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus ve Exxen platformlarından naklen yayımlanacak.

Al Nassr, ligin üçüncü haftasında Al Fateh deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Al Shabab ise kendi sahasında ağırladığı Damak ile 1-1 berabere kalmıştı.


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