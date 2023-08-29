Al Nassr - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:54

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:54

Suudi Arabistan Pro Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Castro yönetimindeki Al Nassr, kendi sahasında Marcel Keizer'in ekibi Al Shabab ile karşılaşacak.

AL NASSR - AL SHABAB MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Awal Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

AL NASSR - AL SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma S Sport Plus ve Exxen platformlarından naklen yayımlanacak.

Al Nassr, ligin üçüncü haftasında Al Fateh deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Al Shabab ise kendi sahasında ağırladığı Damak ile 1-1 berabere kalmıştı.