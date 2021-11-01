Al Nassr forması giyen Anderson Talisca takımdan ayrılabilir

01 Kasım 2021 Pazartesi, 18:11

Eski Beşiktaşlılar Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın formasını giydikleri Al Nassr, gelecek sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyeceği belli olduktan sonra kulüpte başka sıkıntıların da varlığı ortaya çıktı.

Mali sıkıntılardan dolayı 2022 Asya Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Al Nassr'da geçtiğimiz günlerde Suudi ve yabancı futbolcular arasında tartışma çıkmıştı.

Bir zamanlar ESPN Brezilya'da çalışan ve Yahoo için yazılar yazan Brezilyalı spor gazetecisi Jorge Nicola'nın haberine göre, Talisca'nın yaşanan bu olayların ardından kulüpten ayrılma ihtimalinin doğduğu iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Al Nassr'ın futbolcularından Abdel Fateh'in "Suudi kökenli oyuncular baskı altında. Tüm Suudi kulüplerinde yabancı oyunculara güvenen teknik direktörler görüyorsunuz. Yabancıların teknik seviyesi daha kötü olsa bile oyunda kalıyorlar. Suudi futbolcular en iyi durumda olsalar bile oyundan alınıyorlar" ifadelerine karşılık olarak Talisca "90 dakika oynamak istiyorsan, kendini kulübede adamalısın. Sakatlık numarası yapmayacaksın, yoksa oynayamazsın. Futbol sadece erkekler için. Çocuk oyunu değil. Takım olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Bize yani yabancılara saygı duyun. Bu kulübe en iyisini vermek için her gün çalışıyorum'' ifadeleri ile cevap vermişti.