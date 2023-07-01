Ricardo Quaresma'dan Suudi Arabistan çıkışı: 'Transfer olmam, satılık değilim'

Yayınlanma: 01.07.2023 - 14:18

Güncelleme: 01.07.2023 - 14:18

Ülkemizde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen ve futbolculuk kariyerine devam eden 39 yaşındaki Ricardo Quaresma, katıldığı bir etkinlikte kritik açıklamalarda bulundu.

''FUTBOL İÇİN ÇOK MU YAŞLIYIM? PEPE'YE BAKIN!''

beIN Sports'ta yer alan habere göre; yaşının ilerlemiş olmasının kendisi için bir şey ifade etmediğini belirten Quaresma, "Futbol için çok mu yaşlıyım? Bu futbola nasıl baktığınızla alakalı bir durum. Şayet ben yaşlıysam, benden daha yaşlı olan ancak genç futbolculardan daha fazla dakika oynayan Pepe'ye bakın. Bu sizin futbola nasıl baktığınızla alakalı" şeklinde konuştu.

''HENÜZ FUTBOLU BIRAKMADIM''

Futbolu Porto'da bırakamaması hakkında sorulan bir soru hakkında da konuşan Quaresma, "Henüz futbolu bırakmadım. O yüzden buna cevap veremem" ifadelerini kullandı.

''DEĞECEK BİR PROJEDE BULUNMAK İSTİYORUM''

Geleceğiyle alakalı bilgilendirme de yapan 39 yaşındaki futbolcu, "Bir kulüp bana teklifle geldiğinde oturup o kulübün projesini ve buna değip değmeyeceğini anlamam gerekli... Gizemden hoşlanan biri değilim. Mesele nerede olduğunu anlamak" dedi.

''SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLMAM, SATILIK DEĞİLİM''

Suudi Arabistan iddialarına da değinen Quaresma, "Suudi Arabistan takımlarına saygı duymak zorundayız. Paraları varsa bırakalım harcasınlar, iyi de harcıyorlar. Ben oraya transfer olur muydum? Hayır. Satılık değilim" şeklinde konuştu.

Toplamda 7 yıl Beşiktaş'ın formasını giyen Ricardo Quaresma, siyah beyazlı forma ile toplamda 227 maça çıkarken, 38 gol ve 77 asistlik performans göstermişti.