Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye çılgın teklif

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mauro Icardi için Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Arjantinli golcüye 2 yıllık için 80 milyon Euro maaş teklif ettiğini öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 18:42
Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye çılgın teklif
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Mauro Icardi için bir kez daha Suudi Arabistan iddiası gündeme geldi.

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ın Mauro Icardi ile ilgilendiği belirtildi.

20 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Al Shabab'ın Mauro Icardi için akıllara durgunluk veren bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan temsilcisinin, Arjantinli golcünün bonservisi için Paris Saint-Germain'e 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin bir hayli ilerlediği kaydedildi.

ÇILGIN TEKLİF

Al Shabab'ın Mauro Icardi'ye ise 2 sezon için 80 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Letterio Pino ise, "Çok önemli bir teklif yaptılar. Şu an için daha fazla bilgi veremem" dediği ifade edildi.

Galatasaray'daki performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların şampiyonlukla noktaladığı geçen sezonu 26 maçta, 23 gol ve 8 asistlik performansla tamamladı.


mauro icardi galatasaray psg Suudi Arabistan

İlgili Haberler

Wanda Nara, Mauro Icardi'nin geleceği hakkında konuştu

Wanda Nara, Mauro Icardi'nin geleceği hakkında konuştu
Galatasaray'ın Mauro Icardi için son teklifi belli oldu

Galatasaray'ın Mauro Icardi için son teklifi belli oldu
Temsilcisi konuştu! Mauro Icardi transferinde son durum

Temsilcisi konuştu! Mauro Icardi transferinde son durum

En Çok Okunan Haberler