Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye çılgın teklif

Yayınlanma: 03.07.2023 - 18:42

Güncelleme: 03.07.2023 - 18:42

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Mauro Icardi için bir kez daha Suudi Arabistan iddiası gündeme geldi.

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ın Mauro Icardi ile ilgilendiği belirtildi.

20 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Al Shabab'ın Mauro Icardi için akıllara durgunluk veren bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan temsilcisinin, Arjantinli golcünün bonservisi için Paris Saint-Germain'e 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin bir hayli ilerlediği kaydedildi.

ÇILGIN TEKLİF

Al Shabab'ın Mauro Icardi'ye ise 2 sezon için 80 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Letterio Pino ise, "Çok önemli bir teklif yaptılar. Şu an için daha fazla bilgi veremem" dediği ifade edildi.

Galatasaray'daki performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların şampiyonlukla noktaladığı geçen sezonu 26 maçta, 23 gol ve 8 asistlik performansla tamamladı.