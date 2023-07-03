Okan Buruk, Mauro Icardi için Suudi Arabistan iddialarını doğruladı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 23:44

Güncelleme: 03.07.2023 - 23:49

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Farklı bir sezon. Bana sorsanız, geçen sezonki hızımızla devam etmek isterdim. Devam edelim diye isterdim. Maalesef bitti. Kiralık olan oyuncular, sözleşmesi bitenler, bazıları bizimle devam etmiyor, biz bazılarıyla devam etmiyoruz. Yeniden başlıyoruz.

"SABIRLI OLMAK GEREKİYOR"

Transfer yapmak bu dönem için zordu. Şimdi bu furya ile birlikte daha da zorlaştı. Biraz beklemek, sabırlı olmak gerekiyor. Transferde en önemli şey, geçen sene de onu yaşadık. O arada maç da kaybedebilirsiniz ama uzun vadede baktığınızda doğru kadro kurmak istiyorsanız biraz sabra ihtiyaç var.

"ARABİSTAN'A ÇOK İYİ OYUNCULAR GİDİYOR"

Suudi Arabistan'a çok iyi oyuncular gidiyor. Arabistan'ı orada ayırmak lazım. Seyirci de var. Katar'da, Dubai'de seyircili maçlar görmüyorsunuz. Oradaki ortam futbolcuların ilgisini çekebiliyor. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak farklı bir şey ama çok ekstrem paralar üzerinden konuşuyoruz. Arada 2-3M€ farklar yok. 10 katı, 20 katı. Çin vardı, 3 katı maksimum paralar oluyordu. O bile oyuncuların dikkatini çekiyordu.

"BOEY VE NELSSON GELİYOR"

Türkiye özellikle Eylül'ün ortasına kadar transferi uzattı. Oraları çok beklemek istemiyorsunuz, Eylül başında Avrupa listelerini de veriyorsunuz. Orayı çok fazla beklemek istemeseniz de beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bizim avantajımız, geçen senedeki kadromuzu koruyabiliyoruz. En azından savunmamız duruyor. Orta sahamız duruyor. Şu anda bizim oyuncumuz hepsi. Hiçbir oyuncu için bilemezsin ama onlarla birlikte ilk maça başlayacağız. Boey ve Nelsson katılıyor. En azından iyi bir kadromuz var. Birinci maça çıkacak iyi bir oyuncu grubumuz var.

"ÇOK FARKLI PARALAR İSTENİYOR"

Elimizde sol bekte Kazımcan var, çok iyi bitirdi, ligin son maçında sahanın en iyilerindendi. Yine Leo Dubois, elimizdeki oyunculardan biri. Oraya bir oyuncu katmak istiyoruz ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu bizim elimizde değil. Şu anda ilgilendiğimiz oyuncular, serbest olmadığı için, serbest statüdeki oyuncu da imza parası istiyor. Çok farklı paralar ortaya çıkabiliyor. Bunun için zaten Erden Bey büyük bir mesai harcıyor.

AUBAMEYANG AÇIKLAMASI

Chelsea'de çok fazla oyuncu var diyorduk, hepsi ayrılmaya başladı. Aubamayeng'la ilgili gelişme olmadı. O tür bir oyuncuyu kadronuzda istersiniz. Biz orada her şeyimizi Icardi üzerine kurduk. Icardi ile birlikte kimi kullanabiliriz, bu bizim için çok önemli. O tip çok önemli. O tür kalitede her oyuncuyu istersiniz. İkisi bir arada oynayabilecek mi, olmazsa tek başına oynayabilecek mi, kanatta oynayabilecek mi, çift forvet oynayabilecek mi, bunlar çok önemli.

"İKİNCİ FORVET OLACAK"

Icardi olursa, hem ikinci forvet olacak. Hem de farklı yerlerde oynayabilecek oyuncular ilk tercihimiz. Ama bazen bunu da bulamıyorsunuz. Belki direkt bir ikinci adam alacağız. Çok uzun bir sene olacak. Herkesi net bir şekilde kullanacaksınız. Geçen sene genel olarak çok fazla aynı oyuncularla devam ettik, bu sene maç takvimi daha kalabalık olacak. 20 takımlı lig, bu sene aralar da yok. Çok fazla maçın olduğu bir sene olacak.

"ICARDI İLE VEDALAŞMADIM"

Icardi ile hep konuştuk. Giderken de konuştuk. Zaten bir kulübün oyuncusu, direkt kendi kararını verecek bir oyuncu değil. Ailesi var, ortamı var, birçok şey var. Vedalaşmadım, gelecek, başlayacak, ne zaman başlayacak üzerinden espriler yaptık. O da buradan ayrılmadı. Sosyal medya üzerinden buradan ayrılmadığını görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici.

"AİLESİ BURADA MUTLU"

Ailesi de burada mutluydu. Yaşantı olarak, ilgi olarak sıkıntı yok. Belki bu paranın önüne geçebilir ama aradaki farklar ne olacak onu bilmiyoruz. Normal şartlarda Paris'ten alacağı maaşla, Galatasaray'dan alabileceği maaşlar birbirine yakın olabilirdi. Ama şu andaki Suudi Arabistan gerçeği ile birlikte ne kadar teklif geldi net olarak bilmiyoruz.

"İLGİNİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

20-25'lerin doğru olduğunu biliyoruz. Ama son çıkan şeylerin ne ölçüde doğru olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir ilgi var. O ilgiyi de çekebilecek kalitede, yetenekte çok önemli bir oyuncu.

"25'İNDE ICARDI SAHADA OLABİLİR"

25'inde Icardi'yi sahada görme ihtimalimiz var. Ümidimiz o. Kulüp elinden geleni yapıyor. Sonuçta oyuncunun kendisi ve kulübü de var. Galatasaray elinden geleni yaptığını görüyoruz. Bu da inşallah kısa bir zamanda sonuçlanır. Ümidimiz ilk maça yetiştirmek. İlk maç olmaz, ikinci maç olur. Daha sonraki tur olur, bunların hepsi seçeneklerden. Tek başına bizim elimizde olan bir şey değil. Kulüp elinden gelenin fazlasını yapıyor. Mauro ile konuşmadık daha.

"ERDEN TİMUR LONDRA'DA"

Onu ihtimal olarak çok fazla düşünmek istemesek de plan devam ediyor. Oraya birini almak zorundasınız. Bununla ilgili de hazırlığımız var. Beklememiz gerekebilir. Ama belki en azından bir forvet içeriye katarsak, ondan sonraki bölümde hem Icardi'yi hem bir sonrası için karar veririz. Geçen sene lige başladığımızda 3 tane forvet oyuncumuz vardı. Belki yine 3 forvetle başlaycağız. Bu sürece, seçeneklere kalmış bir şey. Bir kere işin üstündeyiz. Erden Bey Londra'da, net bir şekilde çalışıyoruz. Biz burada çalışıyoruz, hazırlık yapıyoruz. Her mevkiylem ilgili hazırlık yapıyoruz.

VEDAT MURIQI SÖZLERİ

Vedat Muriqi ile hiç konuşmadım. İnsan olarak çok seviyorum. Rize'de çalıştım. Hep görüştüğüm bir insan. Bu sene çok iyi bir sezon geçirdi, büyük ihtimal orada devam edecek."