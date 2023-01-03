Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo: 'Avrupa'da işim bitti'

03 Ocak 2023 Salı, 20:53

Manchester United ile yollarını karşılıklı ayırdıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo için imza töreni düzenlendi.

Cristiano Ronaldo, törende yaptığı açıklamada, "Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. Kazanacak bir şey kalmadı. Avrupa'da işim bitti. Ben eşsiz, benzersiz bir futbolcuyum. Avrupa'daki tüm rekorları kırdım, şimdi Suudi Arabistan'da da kıracağım. Ben böyle biriyim. Benim için rekorlar kırmak normal bir durum" ifadelerini kullandı.

"GURURLUYUM, MUTLUYUM"

Portekizli yıldız, "Al Nassr'a gelme kararı verdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Al Nassr'da olduğum için mutluyum. Suudi Ligi'nin çok rekabetçi olduğunu biliyorum. Daha önce birçok Suudi Ligi maçı izledim" dedi.

"ÇOK TRANSFER TEKLİFİ ALDIM"

Ronaldo, "Birçok transfer teklifi aldım. Avrupa'dan, Brezilya'dan, Avustralya'dan, ABD'den, Portekiz'den birçok kulüp beni istedi ama ben Al Nassr'a söz verdim" açıklamasını yaptı.