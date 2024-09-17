Al-Nassr'da Castro dönemi sona erdi: İlk aday Stefona Pioli!

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, teknik direktör Luis Castro ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Al-Nassr'da Castro dönemi sona erdi: İlk aday Stefona Pioli!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:37

Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr'da dikkat çeken bir veda yaşandı.

Suudi Arabistan ekibi, teknik direktör Luis Castro ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 63 yaşındaki teknik adama emekleri için teşekkür edildi.

Temmuz 2023'te takımın başına geçen Castro, 54 maçta 36 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

ALTERNATİFİ HAZIR!

Al-Nassr, Luis Castro'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için ilk hedefini belirledi.

Arabistan ekibi, son olarak Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli ile görüşmelere başladı.

58 yaşındaki teknik adam ile ileri görüşmelerde bulunan Al-Nassr, yeni teknik direktörünü kısa süre içinde açıklamayı hedefliyor.

2019 ile 2024 yılları arasında milan'da görev yapan İtalyan teknik adam, 240 maçta 132 galibiyet, 56 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı.


Etiketler: #Luis Castro #Stefano Pioli #al nassr

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