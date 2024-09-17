Al-Nassr'da Castro dönemi sona erdi: İlk aday Stefona Pioli!
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, teknik direktör Luis Castro ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr'da dikkat çeken bir veda yaşandı.
Suudi Arabistan ekibi, teknik direktör Luis Castro ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, 63 yaşındaki teknik adama emekleri için teşekkür edildi.
Temmuz 2023'te takımın başına geçen Castro, 54 maçta 36 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
ALTERNATİFİ HAZIR!
Al-Nassr, Luis Castro'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için ilk hedefini belirledi.
Arabistan ekibi, son olarak Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli ile görüşmelere başladı.
58 yaşındaki teknik adam ile ileri görüşmelerde bulunan Al-Nassr, yeni teknik direktörünü kısa süre içinde açıklamayı hedefliyor.
2019 ile 2024 yılları arasında milan'da görev yapan İtalyan teknik adam, 240 maçta 132 galibiyet, 56 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı.
Spor Haberleri
- Manchester United'dan kupada farklı galibiyet!
- Son şampiyon, 3 puan ile başladı
- Furkan Soyalp: 'Maçtan önce golü planlamıştım'
- Toplam 11 gol! Bayern Münih'ten farklı galibiyet!
- 'Mauro Icardi, Fenerbahçe maçında...'
- Barış Alper Yılmaz'dan derbi mesajı
- Aston Villa 3 puanı 3 golle aldı
- Galatasaray'dan son 15 sezonun en iyi başlangıcı
- 'Kulübümüzün kapıları kendisine sonsuza dek kapalıdır'
- Kenan Yıldız tarihe geçti, Juventus galibiyetle başladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin cinayetinde ilk kez duyacağınız iddialar!
- Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
- Baro Başkanı açıkladı: Diş örneği bu yüzden alınamadı...
- Mansur Yavaş'tan sitem dolu 'istifa' yanıtı
- KRT TV canlı yayınında 'yırtık don' kavgası
- Hizbullah telsizleri eş zamanlı patladı!
- Narin'in amcasının tuhaf paylaşımı ortaya çıktı
- 'Yenge, katilin adını ağzından kaçırdı' iddiası
- O bölgede 7 büyüklüğünde deprem yolda!
- Narin cinayetinde yeni gelişme: İtirafçının evine baskın