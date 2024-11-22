Al Nassr'da flaş Talisca gelişmesi: Kadrodan çıkarıldı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın Al-Qadsiah maçı öncesi kadrodan çıkarıldığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki hedefi olan Anderson Talisca'nın Al-Qadsiah maç öncesi kadrodan çıkarıldığı iddia edildi.
AĞRILARI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, ligde önceki hafta oynanan Al-Riyad maçı sonrası Talisca uyluk kasında ağrılar hissetti ve Al-Qadsiah maçının kadrosundan çıkarıldı.
Teknik direktör Stefano Pioli'nin, Talisca'nın yerine Angelo Gabriel ve Wesley'i maç kadrosuna dahil edeceği vurgulandı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasındaki Al-Nassr - Al-Qadsiah maçı TSİ 20:00'de oynanacak.
Etiketler: #anderson talisca #al nassr #fenerbahçe
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