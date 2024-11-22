Acun Ilıcalı ikna etti: Fenerbahçe'den Anderson Talisca operasyonu!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:45

Güncelleme: 22.11.2024 - 10:45

2016-2018 yıllarında Beşiktaş forması giyen ardından önce Çin'den Guangzhou FC'ye sonra da Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Anderson Talisca'nın adı Fenerbahçe ile anılıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; transferde oldukça mesafe kateden Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Talisca'yı yeniden Türkiye'de oynamaya ikna etti.

YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANIYOR

Haberde Fenerbahçe'nin Talisca transferini gerçekleştirmesinin önündeki tek engelin maaş yükü olduğu belirtiliyor.

Sarı-lacivertliler, Al Nassr'da 12 milyon Euro kazanan Talisca'nın maliyetini düşürmeye çalışıyor. Öte yandan masada opsiyonlardan biri olarak kiralama formülü de yer alıyor.

17 MAÇTA 8 GOL

Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 17 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 8 gollük skor katkısı verdi.