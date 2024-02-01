Al Nassr'dan Inter Miami'ye farklı tarife!
Hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr sahasında ağırladığı ABD temsilcisi Inter Miami'yi 6-0 yendi.
Hazırlık karşılaşmasında Al-Nassr evinde konuk ettiği Inter Miami'yi 6-0 mağlup etti.
Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Otavio, 10. 51. ve 73. dakikalarda Anderson Talisca, 12. dakikada Aymeric Laporte ve 68. dakikada Mohammed Khalil Marran kaydetti.
Al-Nassr'da, Cristiano Ronaldo bu maçta süre almadı. Lionel Messi ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.
Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında Jorge Jesuslu Al-Hilal ile karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
- Saldırgan paylaşımlarına devam ediyor!
- Can Atalay Meclis'e dönebilir mi?
- Uyudukları sırada ev çöktü!
- Soruşturmada yeni gelişme!
- İmamoğlu’na oy vermek için 50 neden
- İYİ Parti harekete geçti
- Açıktan şeriatı savundu!
- İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
- Hizbullah'ın imamı aday oldu!