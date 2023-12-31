Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, deplasmanda çok rahat!

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Al Taawon'u 4-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 09:28
Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, deplasmanda çok rahat!
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Suudi Arabistan Pro Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Al Nassr deplasmanda konuk olduğu Al Taawon'u 4-1 mağlup etti.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Marcelo Brozovic, 35. dakikada Aymeric Laporte, 50. dakikada Otavio ve 90+2. dakikada Cristiano Ronaldo, Al Taawon'un golünü ise 13. dakikada Ashraf El-Mahdioui kaydetti.

Al Nassr bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltirken, Al Taawon ise 34 puanda kaldı.

Al Nassr bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al Fateh'i ağırlarken, Al Taawon ise deplasmanda Abha'ya konuk olacak.


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