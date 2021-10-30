Al-Sadd'tan Barcelona'ya 'Xavi gitmiyor' mesajı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 11:53

Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd kulübü, teknik direktörleri Xavi'nin Barcelona'ya imza atacağına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Katar kulübünden yapılan açıklamada 'Xavi burada ve bir yere gitmiyor' mesajı verilirken, "Son günlerde dolaşan söylentilere yanıt olarak; Xavi'nin kulüple 2 yıllık sözleşmesi olduğunun ve ligin zirvesindeki yerimizi koruyarak gelecek maçlarımıza odaklandığının bir kez daha bilinmesini isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de Xavi Hernandez yaptığı açıklamada "Al-Sadd'daki işime odaklandım. Bundan başka bir şey söyleyemiyorum. Bundan sonraki maçlarımız zor olacak. Artık tüm maçlarımız zor" açıklamasını yapmıştı.