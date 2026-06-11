Alanya, plaj voleybolunda dünyanın ikinci “Mükemmeliyet Merkezi” oldu

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan kimliğini, küresel çapta eğitim, kamp ve sporcu gelişim üssü olma vizyonuyla daha da ileri taşıyan önemli bir iş birliğine imza attı.. Tesisin dünya çapında bir "Mükemmeliyet Merkezi" olduğunu resmileştiren akreditasyon sertifikası ile isim hakkı sözleşmesi, geniş katılımlı bir protokolle eş zamanlı olarak imzalandı.

İmza törenine Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı ve Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan’ın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Gelişim Direktörü Hitesh Malhotra ve 23 Project firması yetkilileri katıldı. Törende, merkezin artık yıl boyunca uluslararası kamplara ve dev organizasyonlara ev sahipliği yapacağı vurgulandı.

DÜNYADA ULUSLARARASI STANDARTLARDAKİ İKİNCİ TESİS ALANYA

Akreditasyon belgesine FIVB Voleybol Gelişim Başkanı Hitesh Malhotra, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın birlikte imza attı. Bu tescille Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, FIVB'nin belirlediği en üst düzey uluslararası standartları karşılayan dünyadaki ikinci tesis oldu. Bu seçkin unvanın dünyadaki ilk sahibi Hollanda iken, ikinci adresi ise Alanya oldu.

Bir tesisin "Mükemmeliyet Merkezi" olabilmesi için olimpik standartlarda özel kuvars kum kalitesi, 12 ay kesintisiz antrenman ve müsabaka imkanı, aynı anda onlarca takımın çalışabileceği çoklu saha kapasitesi, gece maçları için üst düzey aydınlatma, sağlık-toparlanma (recovery) imkanları ve üst düzey konaklama tesislerine entegre yakınlık gibi zorlu FIVB kriterlerini eksiksiz karşılaması gerekiyor. Alanya, bu donanımıyla milyarlarca dolarlık spor turizmi ekonomisinden daha büyük bir pay alabilecek destinasyonlar arasındaki konumunu güçlendirdi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: “SPOR TURİZMİYLE ALANYA’DA SEZONU 12 AYA YAYIYORUZ”

Törende konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Deniz, kum, güneş ve tarih turizmini buluşturan Alanya’yı yalnızca son dakika turizmiyle anılan bir destinasyon olmaktan çıkarmak için kararlılıkla çalışacağımızı söylemiştik. Spor turizmi, bu hedefe ulaşmanın en güçlü yoluydu. Türkiye’de örneği olmayan bir şekilde, Alanya’daki tüm hayırseverlerimizle birlikte inşa ettiğimiz tesisimiz daha ilk yılında 'Mükemmeliyet Merkezi' nişanını hak etti. Bu başarı, Alanya için ortaya koyduğumuz vizyonun ve attığımız adımların karşılık bulduğunu gösteriyor. Merkezimiz bugün 12 ay boyunca hizmet verebilen güçlü bir altyapıya sahip. Kurumsal markalarla hayata geçirdiğimiz sponsorluk iş birlikleri de marka değeri açısından önemli bir güven göstergesi. Hedefimiz, Alanya’yı spor turizmiyle güçlenen, planlı, nitelikli ve sürdürülebilir turizmin öne çıktığı bir şehir haline getirmek” dedi.

ALTAV BAŞKANI AÇIKALIN: "DÜNYADA 4 ULUSLARARASI ORGANİZASYON YAPAN TEK ŞEHİRİZ"

Spor turizmin Alanya’ya önemli katkılar sağladığının altını çizen Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı ve Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ise şunları söyledi: “Kayda değer bir iş yaptığınızda yakın coğrafyamızda yaşanan savaşlara, artan petrol ve uçak fiyatları gibi ekonomik sorunlara da rağmen sporcular Alanya’ya geliyor. Ekip olarak spor turizmine inancımız tam. Yıl boyunca 24 organizasyon gerçekleştiriyoruz. Dünyada 1 yıl içinde 4 uluslararası organizasyon yapabilen tek şehir Alanya. Bu başarıda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

ALTSO BAŞKANI ERDEM: "ALANYA’NIN TURİZMİNE VE MARKA DEĞERİNE BÜYÜK KATKI"

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, “Böyle önemli spor organizasyonları zorlu geçen bir sezonda şehrin turizmine ve marka değerine büyük katkı sunuyor. Bugüne kadar tüm etkinliklerde 'Alanya’daki tüm paydaşlarla birlikte hareket ettik. Bu zorlu seneyi sporun ve bu organizasyonların katkısıyla başarıyla geçireceğiz" Dedi.

TVF BAŞKAN VEKİLİ ASLANDAŞ: "ALANYA BAŞLI BAŞINA BİR BAŞARI HİKAYESİ"

Alanya’nın bu tesisle mükemmel bir çalışmaya imza attığının altını çizen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tesisin oluşturulma biçimini ve ulaştığı seviyeyi övecek kelime bulamıyorum. Tüm dünyada 7 'Challenge' turnuvası düzenleniyor ve bunlardan birini Alanya'nın, üstelik sürekli olarak yapıyor olması başlı başına bir başarı. Spor yoluyla kentin tanıtımı paha biçilemez. Buraya gelen sporcularımız, gördükleri üst düzey misafirperverliği her seferinde dile getiriyorlar. Alanya’ya çok güveniyoruz."

ALTİD BAŞKANI ÖZCAN: "ALTERNATİF TURİZMDE İLKLERE İMZA ATIYORUZ"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan ise şöyle konuştu: " Alanya denilince akla deniz, kum ve güneş geliyor ancak alternatif turizm faaliyetleri hayati öneme sahip. Bunun başında da plaj sporları geliyor. Alanya, turizmde 60-65 yıllık geçmişiyle ilklere öncülük eden bir destinasyon. Bu faaliyetlerin sürdürülebilir kılınması bizim için çok önemli."

FIVB GELİŞİM PROGRAMI HİTESH MALHOTRA: "15 MERKEZ KURMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ”

Alanya’nın plaj voleybolu açısından son derece önemli bir destinasyon haline geldiğine dikkat çeken FIVB Gelişim Programı Hitesh Malhotra, “FIVB olarak ulusal federasyonların gelişimi için yatırımlar yapıyor, dünya genelinde 15 Mükemmeliyet Merkezi kurmak üzere yola çıkıyoruz. Bu tesis, 220 dünya ülkesine kamp yapma imkanı sunacak. FIVB'nin bu destekleri maddi boyut da içerdiği için tesisin önemi daha da artıyor. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz” dedi.

İSİM HAKLARI 3 YILLIĞINA "23 PROJECT"E EMANET

Törende, merkezin merkezin sürdürülebilir gelişimini, uuluslararası görünürlüğünü ve marka değerini güçlendirecek önemli bir sponsorluk anlaşmasına da imza atıldı. Tesisin isim hakları üç yıllığına 23 Project firmasına devredildi.

TARİHİ İMZALAR, DEV TURNUVANIN COŞKUSUYLA TAÇLANDI

Lansman töreninin ardından, dünya genelinden sporcuların yer aldığı Volleyball World Beach Pro Tour Alanya Challenge turnuvası resmi olarak başladı. 14 Haziran'a kadar sürecek olan bu organizasyon, tarihi imzalara da ev sahipliği yaparak Alanya'daki hareketliliği artırdı. Turnuvaya 28 farklı ülkeden katılım sağlanırken, kum sahadaki mücadelelerde 48 kadın ve 51 erkek olmak üzere toplam 99 takım yer alıyor. Dünyanın farklı yerlerinden gelen 188 seçkin plaj voleybolcusunun podyum mücadelesi verdiği bu etkinlikte; sporcular, antrenörler ve idari ekiplerle birlikte yaklaşık 500 kişilik bir spor kafilesi Alanya'da ağırlanıyor.