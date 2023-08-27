Alanya'da gol sesi çıkmadı!

Yayınlanma: 27.08.2023 - 23:58

Güncelleme: 27.08.2023 - 23:58

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

Alanyaspor'da Umut Güneş'in 90+1'de attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda puanını 5'e yükseltti.

Alanyaspor önümüzdeki hafta Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.