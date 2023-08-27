Alanya'da gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 23:58
Alanya'da gol sesi çıkmadı!
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

Alanyaspor'da Umut Güneş'in 90+1'de attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

Bu sonuçla birlikte her iki takımda puanını 5'e yükseltti. 

Alanyaspor önümüzdeki hafta Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.


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Alanyaspor Atakaş Hatayspor Trendyol Süper Lig

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