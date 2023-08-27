Alanya'da gol sesi çıkmadı!
Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.
Alanyaspor'da Umut Güneş'in 90+1'de attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte her iki takımda puanını 5'e yükseltti.
Alanyaspor önümüzdeki hafta Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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