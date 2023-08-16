Alanyaspor'da Ahmed Ilgız ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Alanyaspor, orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Alanyaspor, Ahmed Ilgız'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Bonservisi Alanyaspor’da olan ve geçen sezonu Eyüpspor ve Pendikspor’da kiralık olarak geçiren Ahmed Ilgız, Akdeniz ekibiyle yollarını ayırdı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Ildız’ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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