Alanya'da Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları başladı
Alanya'da gerçekleşecek Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları başladı. Yarışta elit kategoride erkeklerde Samet Bulut, takımlarda Spor Toto Kulübü Derneği birinci oldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları elit erkekler kategorisiyle başladı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi ev sahipliğinde Milli Egemenlik Stadı önünde gerçekleştirildi. 129 kilometrelik Alanya-Gazipaşa etabında elit erkeklerde birinci Samet Bulut, ikinci Doğukan Arıkan, üçüncü Mehmet Kanat oldu.
Takım klasmanında ise birinciliği Spor Toto Kulübü Derneği, ikinciliği Konya Büyükşehir Belediye Spor, ikinciliği Pamukkale Gençlik Spor Kulübü elde etti.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarışları, önemli bir bisiklet sporcusu rahmetli Hasan Terzi adına düzenlediklerini söyledi. Sezonun ilk yol bisikleti yarışını Alanya'da bugün başlattıklarını söyleyen Müftüoğlu, "Kalabalık bir sporcu topluluğu var. Büyük bir heyecanla büyük elitler yarışını bitirdik. Sonuç olarak kalabalık bir bisiklet ailesini Alanya'da topladık. Bu açılış şölenini hep birlikte 2 Şubat Çarşamba günü bitirmiş olacağız." dedi.
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