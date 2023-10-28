Alanya'da muhteşem geri dönüş: Sivasspor, 3 puanı uzatmalarda kaptı!

Yayınlanma: 28.10.2023 - 18:09

Güncelleme: 28.10.2023 - 18:09

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Ömer Erdoğan'ın ekibi Alanyaspor ile Servet Çetin'in yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 Sivaspor kazanırken goller; 90+3'te Roman Kvet ve 90+7'de Rey Manaj'dan geldi. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 66. dakikada Fatih Aksoy kaydetti.

Eski takımı Sivasspor'a karşı oynayan Fatih Aksoy, attığı golün ardından gol sevinci yaşamadı.

Bu sonuçla birlite Sivasspor puanını 13'e yükseltirken, Alanyspor 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Sivasspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.