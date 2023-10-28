Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Alanya'da muhteşem geri dönüş: Sivasspor, 3 puanı uzatmalarda kaptı!

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, 90+3 ve 90+7'de bulduğu goller ile Alanyaspor'u 2-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 18:09
Alanya'da muhteşem geri dönüş: Sivasspor, 3 puanı uzatmalarda kaptı!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Ömer Erdoğan'ın ekibi Alanyaspor ile Servet Çetin'in yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 Sivaspor kazanırken goller; 90+3'te Roman Kvet ve 90+7'de Rey Manaj'dan geldi. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 66. dakikada Fatih Aksoy kaydetti.

Eski takımı Sivasspor'a karşı oynayan Fatih Aksoy, attığı golün ardından gol sevinci yaşamadı.

Bu sonuçla birlite Sivasspor puanını 13'e yükseltirken, Alanyspor 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Sivasspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.


Sivasspor Alanyaspor Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

En iyi genç yetenek listesine girmişti: Sivassporlu futbolcu hedefini açıkladı!

En iyi genç yetenek listesine girmişti: Sivassporlu futbolcu hedefini açıkladı!
Sivasspor ile yolları ayırmıştı: Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı!

Sivasspor ile yolları ayırmıştı: Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı!
5 gollü maçta kazanan Sivasspor! Pendikspor 2-3 Sivasspor

5 gollü maçta kazanan Sivasspor! Pendikspor 2-3 Sivasspor

En Çok Okunan Haberler