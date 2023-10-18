Sivasspor ile yolları ayırmıştı: Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı!

Süper Lig ekibi Sivasspor ile yolları ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay, katıldığı radyo programında Beşiktaş'tan teklif beklediği için diğer takımları reddettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:49
Sivasspor ile yolları ayırmıştı: Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı!
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Süper Lig ekibi Sivasspor'dan ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, teknik direktörlük için teklifler geldiğini ancak hocası Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve geçici olarak takımı yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a emanet eden Beşiktaş'ı beklediğini açıkladı. 

"BEŞİKTAŞ İÇİN KABUL ETMEDİM"

Şenol Güneş'in istifasının ardından ismi Beşiktaş ile anılan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı kulüp için teklifleri reddettiğini söyledi. Ayrıca Çalımbay, hangi takımlardan teklif geldiğini de açıkladı.

"Beşiktaş'tan teklif aldınız mı?" sorusuna Rıza Çalımbay, "Gaziantep FK, Kayserispor, Pendikspor ve Samsunspor'dan teklif aldım beklemek istediğimi söyledim. İstesem giderdim ancak Beşiktaş'ı bekliyorum inşallah olacağına da inanıyorum. Beşiktaş'tan teklif almadım. Alsam da bunu söylemek olmaz. Hayırlısı olsun" yanıtını verdi.


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