Alanyaspor'da Efecan Karaca ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Efecan Karaca dönemi sona erdi.

36 yaşındaki deneyimli futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 13 yıldır formasını giydiği Akdeniz ekibinden ayrıldığını duyurdu.

434 MAÇTA 105 GOLE KATKI

Efecan Karaca, Alanyaspor forması altında çıktığı 434 maçta 38 gol attı ve 67 asist yaptı.

Deneyimli oyuncunun açıklaması şu şekilde:

"13 yıl...

Bir futbolcunun kariyerinde sadece bir sayı değil; bir ömür, bir aidiyet, sayısız anı demek.

Bugün Alanyaspor ile yollarımız ayrılıyor. Bu süreçte bana güvenen Başkanıma, önceki dönem Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her koşulda yanımızda olan büyük Alanyaspor taraftarına gönülden teşekkür ederim.

Yıllar geçer, maçlar unutulur, insanlar değişir... Ama insan, ömrünün en güzel yıllarını verdiği yeri hiçbir zaman unutmaz.

Bu bir veda olsa da futbola olan aşkım, heyecanım ve inancım ilk günkü gibi devam ediyor. Kendimi hâlâ sahada, rekabetin içinde ve yeni hedeflerin peşinde görüyorum. Kariyerimin yeni bölümüne, yeni hedefler ve yeni heyecanlarla adım atmaya hazırım.

Hoşça kal Alanyaspor."