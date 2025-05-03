Alanyaspor - Kayserispor maçında puanlar paylaşıldı!

Yayınlanma: 03.05.2025 - 18:11

Güncelleme: 03.05.2025 - 18:11

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti.

GAİN Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelede ilk golü, 30. dakikada Kayserisporlu Joseph Attamah, kendi kalesine attı ve Alanyaspor 1-0 öne geçti.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken maçın 52. dakikasında Ramazan Civelek, attığı golle Kayserispor'a beraberliği getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, 35 puana yükseldi ve düşme hattının hemen üstünde 15. sırada konumlandı.

Yenilmezlik serisi 6 maça yükselen Kayserispor ise 41 puanla 13. sırada yer aldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.