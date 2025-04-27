Kayserispor'dan altın değerinde 3 puan!
Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mehdi Bourabia kaydetti.
KAYSERİSPOR'UN YÜKSELİŞİ
Ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayan Kayserispor, puanını 40'a yükseltti ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 6'ya çıkarttı.
ÇAYKUR RİZESPOR KAZANAMIYOR
Son 7 maçta sadece 1 kez kazanan ve 4. yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.
Kayserispor, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise evinde Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Etiketler: #kayserispor #çaykur rizespor #süper lig
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