Kayserispor'dan altın değerinde 3 puan!

Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Kayserispor'dan altın değerinde 3 puan!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 21:12

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mehdi Bourabia kaydetti.

KAYSERİSPOR'UN YÜKSELİŞİ

Ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayan Kayserispor, puanını 40'a yükseltti ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 6'ya çıkarttı.

ÇAYKUR RİZESPOR KAZANAMIYOR

Son 7 maçta sadece 1 kez kazanan ve 4. yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.

Kayserispor, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise evinde Gaziantep FK'yi konuk edecek.


Etiketler: #kayserispor #çaykur rizespor #süper lig

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