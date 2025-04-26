Eleştirilerin odağında kalmıştı: Jose Mourinho'dan Kayserispor maçı açıklaması!
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kalyon Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak maç öncesinde teknik direktör Jose Mourinho, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik direktör, "Bazı değişiklikler yaptık çünkü maçlar farklı. Mert Müldür son haftalarda sol bek oynadığı için, Max olmadığı için bu durum bizi bazı değişikliklere itti. Bazı oyuncular oynamayı hak ediyor. İnsanlar her gün, her hafta çok çalışıyor" dedi.
MOURINHO'DAN PUAN KAYBI YANITI
Kayserispor maçındaki puan kaybı hakkında konuşan Mourinho, "O maçla ilgili kendimi değerlendirmem çok basit oldu. Saha içinde zorlu durumdaydık ve her şeyi yaptım ve yarım saat boyunca tek stoperle oynadık. Daha sonra değişiklikler yaptık ama 94. dakikada yemememiz gereken ancak futbolun içinde olan bir gol yedik. Takım için işimi iyi yaptığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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