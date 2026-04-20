Beşiktaş'ın eski yıldızları haftaya damga vurdu

Beşiktaş'ın eski yıldızları haftaya damga vurdu

20.04.2026 11:39:00
Beşiktaş'ın eski yıldızları haftaya damga vurdu

Beşiktaş'ın eski oyuncuları Gedson Fernandes, Tammy Abraham ve Rafa Silva, hafta sonu attıkları kritik gollerle takımlarına galibiyet getirdi.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın farklı liglerinde kariyerlerini sürdüren üç eski yıldız, hafta sonu attıkları kritik gollerle takımlarına galibiyet kazandırdı.

GEDSON FERNANDES

Rusya Premier Lig'in 25. haftasında Spartak Moskova, sahasında Akhmat Grozny'i 3-1 mağlup etti. Sezon başında Beşiktaş'tan Rus ekibine transfer olan Gedson Fernandes, karşılaşmada attığı şık golle galibiyete önemli katkı sağladı.

TAMMY ABRAHAM

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında ise Aston Villa ile Sunderland karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Aston Villa 4-3 kazandı. Ara transfer döneminde İngiliz ekibine katılan Tammy Abraham, 90+3. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu.

RAFA SILVA

Portekiz'de haftanın en dikkat çeken maçında, Lizbon derbisinde Sporting Lizbon ile Benfica kozlarını paylaştı. Estadio Jose Alvalade'de oynanan mücadeleyi Benfica 2-1 kazandı. 

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Rafa Silva, uzatma dakikalarında attığı golle derbinin kaderini belirledi.

Böylece Beşiktaş'ın eski oyuncuları Gedson Fernandes, Tammy Abraham ve Rafa Silva, attıkları kritik gollerle hafta sonuna damga vuran isimler arasında yer aldı. 

İlgili Haberler

Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası flaş açıklama: '3 puanı neredeyse ezerek aldık'
Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası flaş açıklama: '3 puanı neredeyse ezerek aldık' Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Yıldırım, "Böyle bir 3 puanı, Beşiktaş gibi bir takımı neredeyse ezerek aldık" dedi.
Son 3 maçta ikinci mağlubiyet: Beşiktaş, Samsun deplasmanında kayıp
Son 3 maçta ikinci mağlubiyet: Beşiktaş, Samsun deplasmanında kayıp Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla kaybetti.
Spor yazarları Samsunspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Gereken mücadeleyi göstermemenin bir bedeli olmalı'
Spor yazarları Samsunspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Gereken mücadeleyi göstermemenin bir bedeli olmalı' Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmayı yorumladı.