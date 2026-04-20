Beşiktaş'ın eski yıldızları haftaya damga vurdu

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın farklı liglerinde kariyerlerini sürdüren üç eski yıldız, hafta sonu attıkları kritik gollerle takımlarına galibiyet kazandırdı.

GEDSON FERNANDES

Rusya Premier Lig'in 25. haftasında Spartak Moskova, sahasında Akhmat Grozny'i 3-1 mağlup etti. Sezon başında Beşiktaş'tan Rus ekibine transfer olan Gedson Fernandes, karşılaşmada attığı şık golle galibiyete önemli katkı sağladı.

TAMMY ABRAHAM

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında ise Aston Villa ile Sunderland karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Aston Villa 4-3 kazandı. Ara transfer döneminde İngiliz ekibine katılan Tammy Abraham, 90+3. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu.

RAFA SILVA

Portekiz'de haftanın en dikkat çeken maçında, Lizbon derbisinde Sporting Lizbon ile Benfica kozlarını paylaştı. Estadio Jose Alvalade'de oynanan mücadeleyi Benfica 2-1 kazandı.

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Rafa Silva, uzatma dakikalarında attığı golle derbinin kaderini belirledi.

DERBİDE İNANILMAZ SON! 🍿



Sporting'in golünün iptal edilmesinin hemen ardından Rafa Silva sahneye çıktı ve Benfica'yı deplasmanda öne geçirdi.

Böylece Beşiktaş'ın eski oyuncuları Gedson Fernandes, Tammy Abraham ve Rafa Silva, attıkları kritik gollerle hafta sonuna damga vuran isimler arasında yer aldı.